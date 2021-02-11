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Постпред РФ рассказал об изменении отношения к «Спутнику V» в Евросоюзе

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В Евросоюзе за последнее время отношение к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» изменилось от враждебного до восторженного. Об этом 11 февраля рассказал официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«[Препарат] воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать — враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», — отметил Чижов.

Постпред РФ при ЕС считает, что причина таких изменений — не только в достоинствах «Спутника V», но и в осознании Европой того, что других вакцин не хватает, а альтернативные препараты не гарантируют успех.

Чижов выразил мнение, что в условиях пандемии нужно забыть о соперничестве и наладить широкое международное сотрудничество, чтобы преодолеть COVID-19. Он предложил «вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус».

Постпред РФ также отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сейчас находится в контакте с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Однако, сколько времени займет регистрация вакцины, пока сказать невозможно.

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. В тот же день РФПИ подал заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе.

4 февраля стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории.

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