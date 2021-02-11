Ростовские школы работают в обычном режиме после коммунальной аварии

Коммунальная авария, произошедшая в Ростове-на-Дону, почти не повлияла на работу общеобразовательных учреждений. В пяти детских садах, одной гимназии, четырех школах не было воды, однако ее подвезли и пополнили запасы.

Как уточнили RostovGazeta в городской администрации, образовательный процесс пришлось прервать только в детском саду № 50. Но и он сейчас работает в штатном режиме.

Авария на сетях водоснабжения произошла в Кировском районе города 10 февраля. Из-за этого без воды остались несколько улиц. Сначала ремонтные работы планировалось завершить к 18 часам, но позже срок перенесли.

Воды не было в жилых домах на Театральном проспекте, улицах Береговой, Сиверса и Пушкинской. Также от водоснабжения отключали больницу № 4 и филиал городской поликлиники № 10.