Источник опроверг роды у жены заявившего о подмене детей на кукол дагестанца

Супругу мужчины из Дагестана, который ранее заявил о подмене тел детей на игрушечных кукол, осмотрел гинеколог. Врач сделал заключение, что женщина, возможно, не лежала в перинатальном центре и не рожала детей. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 11 февраля.

В полиции в свою очередь подчеркнули, что в случае смерти детей медики передают информацию в правоохранительные органы, но таких сообщений не поступало. При этом уточняется, что просто так родители не могут забрать тела детей.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой отец, хоронивший в Дагестане своих умерших в роддоме младенцев, якобы обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. По словам мужчины, младенцы родились в Ставрополе в перинатальном центре № 1.

После появления ролика губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации.

В свою очередь региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и информация не подтвердилась. В ведомстве проверили данные пациентки и выяснили, что такая не поступала ни в один из двух перинатальных центров региона.

Позже МВД республики опубликовало видео, на котором мужчина подробно рассказал свою версию происшествия, а также привел подробности того, как его жена находилась в больнице.

По его словам, близнецы якобы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля, дети были здоровыми. После этого женщина попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля. На следующий день, как утверждал мужчина, детей его супруге принесли, но потом хотели отнести обратно, но она не согласилась. В ночь с 8 на 9 февраля врачи, как уверяет отец, констатировали смерть близнецов из-за кровоизлияния в мозг и аневризмы.

Он предположил, что после выписки его жене вместо тел выдали кукол, завернутых в саван, после чего отправили домой на такси. При этом, по его словам, врачи якобы запретили супругам разворачивать детей, но родственники настояли на обратном и перед захоронением обнаружили кукол.

Правоохранители продолжают разбираться в ситуации.

Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров 11 февраля, история оказалась обманом. Сама «роженица» позже письменно подтвердила, что ситуация выдумана.