Штормовое предупреждение объявили на Урале из-за аномальных морозов

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов. 11 февраля в некоторых районах температура может понизиться до –42 градусов. Похолодание продержится до 13 февраля.

Спасатели предупредили жителей о возможном возникновении пожаров в период холодов. Туристам следует воздержаться от походов, а обычным гражданам — от проведения работ на открытом воздухе. Использование транспортных средств также следует ограничить, сообщает «ТагилСити.Ру».

Ранее сообщалось, что январь 2021 года стал одним из самых холодных месяцев в России за 120 лет метеонаблюдений. Как сообщили в Гидрометцентре России, прежде всего это относится к азиатской территории, где он входит в число 15 самых холодных за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года.