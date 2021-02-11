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На портале госуслуг появится голосовой помощник с ИИ

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Пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале госуслуг — в частности, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг. Но все это будет происходить постепенно. В частности, изменится формат их предоставления — пользователи будут заполнять заявление в виде ответов на вопросы», — заявил он ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

По словам вице-премьера, до конца марта на новой версии портала будут доступны 20 популярных услуг, до конца года их количество увеличится как минимум до 100.

Кроме того, власти намерены запустить мобильные приложения, чтобы граждане могли получать госуслуги по различным тематикам. В настоящее время их тестируют и готовят к запуску.

Ранее в феврале сообщалось, что на портале госуслуг в 2021 году будет доступно порядка 170 новых сервисов. Сейчас граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Ответственным за выполнение постановления является кабинет министров России.

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