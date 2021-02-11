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Александрова сыграет с первой ракеткой мира Барти в Australian Open

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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

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Встреча продлилась 1 час 40 минут. Следующей соперницей 26-летней россиянки станет первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Спортсменки сыграют вместе впервые.

Александрова в пятый раз принимает участие в Australian Open, в прошлом году она вылетела в третьем круге, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В ее активе одна победа на турнирах под эгидой WTA.

Ранее в тот же день россиянка Светлана Кузнецова во втором круге турнира уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Встреча продлилась 2 часа 40 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

Накануне еще одна российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге Australian Open победила венгерку Тимеу Бабош со счетом 6:2, 6:4. 19-летняя спортсменка впервые в своей карьере вышла в третий раунд взрослого турнира Большого шлема.

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