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Врач перечислил необычные причины головной боли

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Головные боли не всегда свидетельствуют о каком-либо заболевании, а могут быть связаны с изменением образа жизни. Об этом рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков в эфире телеканала «Россия-1» 11 февраля.

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По его словам, первая возможная причина головных болей — это обезвоживание, которое приводит к вязкости крови и нарушению микроциркуляции.

Врач также отнес к фактору риска для возникновению головной боли малоподвижный образ жизни.

Еще одна возможная причина появления головной боли — душное помещение. Это объясняется недостатком в нем кислорода, избытком углекислого газа и повышенной температурой, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Кроме того, Широков посоветовал не пропускать завтрак, поскольку его отсутствие также может привести к головной боли.

По словам специалиста, необходимо гулять как минимум полчаса в день, принимать теплый или прохладный душ, расчесывать волосы и делать массаж головы. Также важно построить и соблюдать режим дня.

В декабре 2020 года стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что головная боль после пробуждения может быть следствием бруксизма — заболевания, связанного с гиперфункцией жевательных мышц ночью.

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