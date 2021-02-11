Си Цзиньпин заявил о катастрофе для мира в случае столкновения КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским президентом Джозефом Байденом заявил, что конфронтация Китая и США станет катастрофой не только для самих стран, но и для всего мира. Беседа лидеров состоялась в ночь на четверг, 11 февраля.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру. Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам председателя КНР, китайско-американские отношения в настоящий момент находятся на важном этапе и руководство обеих стран должно прилагать усилия для движения навстречу друг другу. При этом, как отметил Си Цзиньпин, США И Китай должны придерживаться позиции, не допускающей конфликтов и предполагающей взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество. Сторонам нужно сфокусироваться на контроле разногласий, чтобы способствовать устойчивому и стабильному развитию отношений, подчеркнул он.

Вместе с этим Си Цзиньпин указал Байдену, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренним делом Китая. Он призвал американского лидера уважать интересы КНР.

«Вопросы, касающиеся Гонконга, Гонконга, Синьцзяна, — внутреннее дело Китая, затрагивают государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Американская сторона должна уважать коренные интересы Китая и действовать обдуманно», — заявил он.

О том, что телефонный разговор лидеров КНР и США состоялся в ночь на четверг, также сообщила пресс-служба Белого дома. Отмечалось, что в ходе беседы американский лидер подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и жизненного пути американского народа, а также сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул свою «фундаментальную обеспокоенность» по поводу экономических решений Пекина в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзяне и всё более напористыми действиями в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по противодействию пандемии COVID-19, а также общим вызовам глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.