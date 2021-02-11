Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом

Супруга блогера Алексея Навального Юлия прилетела в Германия с частным визитом. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel в среду, 10 февраля.

Отмечается, что Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте-на-Майне. Предположительно, она прибыла в страну с частным визитом, возможно, далее она направится в Берлин.

При этом один из пассажиров рассказал в беседе с «РИА Новостями», что супруга Навального оставалась в транзитной зоне, когда остальные уже покинули ее. Причина этого не уточняется.

На волне информации об отъезде супруги Навального журналисты связались с адвокатами Юлии с просьбой прокомментировать ее вылет за рубеж.

Адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить, что Юлия Навальная отправилась в Германию. Свой комментарий по этому вопросу предоставила и другая защитница супруги блогера Вероника Полякова. На вопрос о том, считает ли она, что сведения о вылете Навальной в ФРГ не соответствуют действительности, Полякова ответила, что «она этого не говорила», пишет «Федеральное агентство новостей».

О том, что Навальная покинула Россию и улетела в Германию, ранее в этот же день сообщали источники «Известий».

Ранее стало известно, что руководитель сети региональных штабов блогера Леонид Волков также покинул Россию. 10 февраля его заочно заключили под арест по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали о якобы обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера.

Блогера 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Спустя несколько дней в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

До этого сотрудники ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян.

При этом 8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Они также призвали ввести санкции из-за ситуации. Кроме того, Волков, обещавший прекращение незаконный акций в РФ до весны, после онлайн-встречи анонсировал новую акцию в феврале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС такой онлайн-конференции является агрессивным и неправовым наступлением на Россию. Она указала, что по факту сторонники блогера доказали, что на них влияют страны Запада, изменив свои намерения о проведении незаконных мероприятий.

В Госдуме назвали просьбы представителей ФБК к США унижением себя и своей страны, а первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что это похоже на госизмену.

9 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в парламенте озвучили инициативу «приравнять призывы ввести санкции к преступным деяниям». При этом он отказался дать свою личную оценку предложению депутатов.