The Washington Post предрекла мировой успех вакцине «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может добиться мирового успеха благодаря своим преимуществам. Такое мнение в своей статье выразила газета The Washington Post в среду, 10 февраля.

Издание отмечает, что российская вакцина изначально подверглась критике, однако в данный момент она начинает «выглядеть так, будто может стать мировой историей успеха».

В статье приводятся ссылки на британский научный журнал The Lancet, который на прошлой неделе опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины.

В результате «Спутник V» оказался одной из самых безопасных и эффективных в мире, его поставили «в один ряд со знаменитыми вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna». При этом газета напомнила, что российский препарат значительно дешевле западных конкурентов, а также не требует сложных схем хранения.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Публикация The Lancet заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана Центром им. Гамалеи и зарегистрирована в августе прошлого года отечественным Минздравом. Препарат стал первой в мире и в стране вакциной от COVID-19.