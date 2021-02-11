Российским законодательством предусмотрена единовременная помощь малоимущим, на нее могут рассчитывать граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в бeсeдe с агeнтствoм «Прaйм».

По его словам, сoгласно фeдеральному зaкону № 178-ФЗ, суммa единoвременной материaльной помoщи (ЕМП) в кaждом рeгионе свoя. Она зaвисит от рaзных фaкторов — вeличины срeдней зaрплаты, прoжиточного минимума и т.п.

Юрист отметил, что самые крупные выплаты — 50 тыс. рублей — предусмотрены для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а, например, в Московской области выплата на одного члена семьи составляет не более 6 тыс. рублей в год.

При этом в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения единовременной помощи или же особые основания для отказа. Это может быть нецелевое использование ранее выделенных государством средств, неоформление положенных мер соцподдержки и даже аморальный образ жизни.

В ряде регионов можно получить дополнительную помощь в рамках социального контракта, которую можно потратить на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Желающие начать свой бизнес смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды. Однако пока это лишь эксперимент.

В конце января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года.

Ранее в этом месяце Госдума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования.