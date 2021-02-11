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Депутат Рады предрек жителям Украины судьбу «кроликов» без российской вакцины

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Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, жителей страны ждет судьба «судьба подопытных крокликов», на которых ставят эксперименты США и ЕС. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной «Спутник V», заявил, что «украинцы не кролики», на них экспериментировать нельзя. Парламентарий высказал противоположное мнение.

«Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», — сказал Кива в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями. Депутат также предположил, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.

Ранее 10 февраля власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от коронавирусной инфекции.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

Тем не менее, представитель Кремля указал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.

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