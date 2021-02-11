Депутат Рады предрек жителям Украины судьбу «кроликов» без российской вакцины

Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, жителей страны ждет судьба «судьба подопытных крокликов», на которых ставят эксперименты США и ЕС. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной «Спутник V», заявил, что «украинцы не кролики», на них экспериментировать нельзя. Парламентарий высказал противоположное мнение.

«Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», — сказал Кива в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями. Депутат также предположил, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.

Ранее 10 февраля власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от коронавирусной инфекции.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

Тем не менее, представитель Кремля указал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.