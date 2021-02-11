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Врач назвал продукт для восстановления после COVID-19

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В восстановлении организма переболевшим COVID-19 пациентам может помочь перец, сообщил в четверг, 11 февраля, в интервью радио Sputnik фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

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Биолог объяснил, что коронавирус наносит основной удар по слабым органам, и в них потом остается огромное количество поврежденных клеток, которые довольно трудно вывести из организма. Перец же может помочь в этом процессе, ведь добавление его в пищу способствует активизации кровообращения.

«Эти клетки иммунитету не сразу удается вытащить, обезвредить и вывести с помощью кровотока, поэтому этот процесс растягивается надолго. Но когда кровообращение усиливается, то, конечно, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь», — сказал фитотерапевт.

Он уточнил, что употреблять можно красный, черный или длинный перец. Однако злоупотреблять этим острым продуктом не стоит. А некоторым людям он и вовсе противопоказан.

«Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец. Или если у человека наметившийся серьезный геморрой, особенно с кровотечением, с красной кровью, то лучше его избегать, потому что раздражение резко будет усиливаться, может даже дойти до того, что придется обращаться за медицинской помощью», — отметил Лущик.

В заключении врач посоветовал, как устранить чувство жжения от перца. Можно выпить молока, потому что белки быстро схватывают жгучие вещества. А еще можно пожевать листья мяты или положить в рот мятный леденец. Эти продукты создают эффект испарения и быстро убирают неприятные ощущения.

7 февраля диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты, содержащие много соли, могут приводить к повышению артериального давления, если наблюдается переизбыток в их употреблении. По ее словам, это же относится к продуктам, подвергнувшимся термической обработке — варке, жарке, фритюру.

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