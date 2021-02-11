Три грузовых вагона сошли с пути на станции в Омской области

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Колония в Омской области в ночь на четверг, 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел на втором пути станции, в результате схода вагонов был нарушен габарит соседнего пути. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

При этом в связи с произошедшим был задержан пассажирский поезд, следующий по маршруту Москва–Владивосток. На месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий ЧП, задействованы два восстановительных поезда.

6 февраля на станции Нанагры произошел инцидент со сходом товарных вагонов с путей. Движение на станции было приостановлено, возникли задержки пассажирских поездов. Пострадавших в ходе происшествия нет.