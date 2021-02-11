Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта

Власти Германии в среду, 10 февраля, продлили карантинные меры в стране до 7 марта, но с отдельными оговорками. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами федеральных земель, сообщает телеканал «Известия».

Так, в частности, с 1 марта при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических правил начнут работать парикмахерские. Решение об открытии школ остается за руководством федеральных земель. Дальнейшее ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии, например, торговых точек, музеев и других заведений.

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