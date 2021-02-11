В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ослабили ограничения, введённые из-за коронавируса. Губернатор Северной столицы Александр Беглов внёс изменения в соответствующее постановление, передает телеканал «Известия».

С 12 февраля фуд-корты снова могут работать, но с соблюдением стандартов безопасности и обслуживанием не более 50% столов. Театры и концертные залы

можно заполнять на 75%. Экскурсионные группы разрешено увеличить с 5 до 20 человек. На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек.

Открываются развлекательные заведения, кроме клубов и дискотек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.