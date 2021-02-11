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Глава минфина США предупредила об опасностях злоупотребления криптовалютами

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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о рисках, связанных с интернетом, в том числе неправомерным использованием криптовалют. Об этом она заявила на конференции по инновационной политике в финансовом секторе, прошедшей в Вашингтоне в среду, 10 февраля.

По ее словам, в данный момент люди живут в условиях взрывообразного роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных. Она указала, что всё чаще можно наблюдать изощренные кибератаки, направленные на общественные учреждения: правительство, банки, больницы и школы.

Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели
Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс.

При этом из растущих проблем современности Йеллен назвала неправомерное использование криптовалют и виртуальных активов, которые используются для отмывания прибыли наркоторговцев в интернете и стали инструментом финансирования терроризма, пишет портал UrduPoint.

Также глава американского минфина добавила, что частный сектор вкладывает огромные ресурсы в поиск способов помешать использовать существующие технологии злоумышленникам. По ее словам, инновации в данной сфере могут помочь не только в борьбе с преступностью, но и сократить масштабы неравенства.

«Инновации также должны быть лестницей, которая поможет большему числу людей подняться к более высокому качеству жизни», — отметила в своем выступлении Джанет Йеллен.

Во вторник, 9 февраля, цена биткоина поставила новый исторический рекорд, достигнув в пике $48,2 тыс. Скачок произошел на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на $1,5 млрд. Кроме того, он допустил, что Tesla будет принимать оплату в «крипте».

В тот же день исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал «Известиям», что у биткоина есть все предпосылки для того, чтобы протестировать отметку в $50 тыс.

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