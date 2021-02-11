Кабмин Украины запретил регистрировать в стране российские вакцины от COVID-19

Регистрацию российских вакцин от коронавируса запретили на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, текст документа опубликован на сайте правительства.

Речь идет о законе об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19 на Украине. Одно из его положений запрещает применять на территории страны вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Верховная рада признала Россию «государством-агрессором» в январе 2015 года, пишет «Газета.ру».

Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.



8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V», так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики», и эксперименты на них ставить нельзя.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.