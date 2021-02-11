Эксперт рассказала о правильном уходе за тканевой маской

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова в беседе с «РИА Новости» рассказала, как правильно ухаживать за тканевой маской.

По ее словам, при использовании тканевой маски ее следует стирать не реже одного раза в день. Стирка должна проходить при температуре не меньше 60 градусов, а также с использование отбеливателя.

Также эксперт рассказала, как правильно надевать маску перед выходом. Велданова отметила, что перед этим следует помыть руки, кроме того, маску следует надеть правильной стороной к лицу — у медицинской маски она обычно белая. Также следует плотно прижать маску к лицу, согнув проволоку.

10 февраля сообщалось, что людям, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими расстройствами необходимо проконсультироваться с врачом на предмет ношения респиратора.

7 февраля врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как правильно ухаживать за многоразовыми масками и в каких случаях они могут навредить.