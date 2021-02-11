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Врач объяснила связь между лазерной эпиляцией и развитием рака кожи

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Врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 11 февраля, рассказала, как лазерная эпиляция может повлиять на развитие рака кожи.

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Как рассказала специалист, тем людям, которые хотят воспользоваться процедурой лазерной эпиляции, следует внимательно изучить пигментные пятна на коже, а также избегать воздействия лазера на родинки.

«Лазерная эпиляция — это метод воздействия непосредственно на кожу в виде излучения. Если мы берем во внимание то, что есть лазеры только сертифицированные и прошедшие регистрационные действия, что врач подготовлен и имеет достаточный опыт проведения процедуры, то плохого воздействия на кожу не будет», — пояснила дерматолог.

Мокина отметила, что косметологам и дерматологам в процессе обучения рассказывают о всех противопоказаниях по процедуре. Так, речь может идти, в частности, о кожных заболеваниях в острой стадии, когда эпиляцию проводить нельзя. Доктор подчеркнула, что если правильно выставлены все режимы на аппарате, то никакого отрицательного воздействия на кожу не будет.

В мае 2020 года главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал первые признаки рака кожи. По его словам, злокачественное образование на коже — меланома — может развиться на теле человека даже при отсутствии родинок.

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