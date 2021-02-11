В США показали кадры штурма Капитолия изнутри и побег Пенса

Представители обвинения на процессе импичмента над бывшим американским президентом Дональдом Трампом в сенате конгресса США в среду, 10 февраля, опубликовали новое видео штурма Капитолия. Некоторые записи ранее никогда не демонстрировались, сообщает ТАСС.

Кадры с камер видеонаблюдения, установленных в конгрессе, зафиксировали сам момент взятия Капитолия изнутри. На них видно, как сотрудники конгресса бегут и баррикадируются внутри кабинетов, спасаясь от толпы.

Вместе с кадрами была показана анимированная карта здания Капитолия, чтобы зрители могли в полной мере проследить поминутную хронологию событий.

Обвинение также продемонстрировало эвакуацию вице-президента США Майка Пенса. На кадрах видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия.

Ранее в среду обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила, что сторонники бывшего президента США, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

По ее словам, находившиеся в Капитолии журналисты сообщали, что слышали, как штурмующие громко говорили о поисках тогдашнего вице-президента, чтобы казнить его. При этом на лужайке перед зданием Капитолия сторонники Трампа возвели виселицу, а среди другой группы напавших слышались призывы к повешению Пенса, пишет CBS News.

При этом Плэскит подчеркнула, что данные были подтверждены ФБР. Также со ссылкой на документы ФБР обвинитель сообщила, что протестующие хотели убить и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее 10 февраля сообщалось, что сенат США начал заседание по рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Бывшего американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января после его выступления перед протестующими в Вашингтоне.