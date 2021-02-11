Иммунолог дал советы не переболевшим COVID-19 людям

Коллективный иммунитет от коронавируса постепенно формируется с увеличением числа переболевших и сделавших прививки людей. Однако тем, кто пока избежал заражения и не собирается по каким-то причинам вакцинироваться, не следует считать, что это может защитить их от COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека, в зависимости от его исходного состояния он может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой.

«Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что уровень заболеваемости по-прежнему достаточно высок, полностью каналы передачи коронавирусной инфекции не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заразился, ему нужно и дальше сохранять личные меры безопасности.

«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования.... Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», — предположил Болибок.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.