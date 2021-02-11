Российские и турецкие военные провели совместные тренировки в Идлибе

Российские и турецкие военные отработали несколько сценариев, возможных во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, сообщил 10 февраля журналистам представитель командования вооруженных сил Турции.

По его словам, и российское, и турецкое командование пытается добиться полного понимания между военнослужащими. Перед патрулированием отрабатываются возможные сценарии, в том числе эвакуация раненых, возможность того, что техника будет подбита, а также прохождение через вероятную засаду.

Перед стартом строго оговаривается каждое действие. В этом помогают специальные жесты, которые придумали российские военные специалисты для преодоления языкового барьера.

Россия и Туцрия имеют не первый опыт взаимодействия, однако в идлибской зоне работа в подобном формате последние полгода не проводилась в связи с тем, что в пригороде Серакиба максимально близко находится территория, до сих пор остающаяся под контролем бандформирований.

Боевики постоянно держат в напряжении местных жителей и не намерены мирно разрешать конфликт. Задача совместного патрулирования — заставить главарей бандформирований наконец-то сложить оружие и дать возможность восстановить разбитые города.

2 февраля летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые совершают вылеты с аэродрома в сирийской провинции Эль-Хасеке в рамках сопровождения гражданских колонн и совместных российско-турецких патрулей, рассказали об особенностях выполнения задач.