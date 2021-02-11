Мошенники чаще всего использовали для обмана подростков ставки на спорт

Подростки чаще всего сталкивались с мошенничеством в интернете при попытках сделать спортивные ставки. Об этом сообщил сотрудник управления «К» МВД России Артем Вяткин. Видео, посвященное кибербезопасности, размещено на портале «МВД Медиа».

Отмечается, что киберпреступники активно пользуются увлечением подростков азартными играми, что вызывает обеспокоенность у полиции.

«Особенно ставки. Это был бич в 2020 году — ставки на спорт», — подчеркнул Вяткин.

Как уточнил сотрудник управления «К», мошенники заявляют детям, что у них есть инсайдеры, которые знают, как сыграет та или иная футбольная команда, как закончится тот или иной бой, и предлагают им ставить 200–300 рублей, за счет которых они якобы смогут выиграть 5 тыс. рублей, однако после ставок деньги подростков исчезают «в никуда».

Ранее в среду пресс-служба Банка России заявила, что в 2020 году произошел всплеск мошеннических сообщений, злоумышленники активно пользовались рекламой у известных блогеров. За минувший год регулятор установил свыше 1,5 тыс. организаций, которые, судя по выявленным признакам, занимались незаконной деятельностью.