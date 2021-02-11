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Синоптики предупредили о повторении аномальных морозов в Центральной России

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В центре Европейской России ожидается возвращение аномальных морозов на следующей неделе. Об этом в четверг, 11 февраля, «РИА Новости» рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Как отмечают специалисты, похолодание ожидается на 10–15 градусов, пишет RT. По прогнозам синоптиков, морозы начнутся в начале следующей недели и задержатся до четверга. В грядущие выходные в этой части России ожидается температура воздуха до 10–12 градусов мороза. В понедельник, 15 февраля, и во вторник, 16 февраля, затоки холодного воздуха могут спровоцировать понижение температуры до 20–25 градусов со знаком минус, пишет сайт kp.ru.

Прогноз касается, в частности, Московского региона, а также Тверской, Калужской и Тульской областей, отмечает телеканал «Звезда». По словам Варакина, для второй половины февраля это похолодание является аномальным.

Примерно к пятнице, 19 февраля, морозы с температурами ниже климатической нормы отступят, пишет REGNUM.

10 февраля сообщалось, что мощный снегопад, который начнется в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, обрушит на Москву до 80% месячной нормы осадков.

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