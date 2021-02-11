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Учившийся водить подросток насмерть сбил ребенка в Египте

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В Египте 11-летний мальчик, учившийся водить машину, сбил насмерть семилетнего ребенка. Об этом сообщила прокуратура страны на своей странице в Facebook в ночь на четверг, 11 февраля.

Госпитализированный после ДТП мальчик скончался в больнице египетского города Ширбин в понедельник, 8 февраля. Отец погибшего и двое свидетелей показали, что во время наезда автомобиля за рулем находился подросток.

По данным прокуратуры, 11-летний виновник аварии сознался в управлении автомобилем. По его словам, перед инцидентом отец в течение недели учил его водить, в результате он захотел прокатиться без присутствия отца и наехал на ребенка.

Владелец автомобиля и отец виновника аварии рассказанное сыном отрицает. В данный момент он арестован на четверо суток. Кроме того, его автомобиль был конфискован.

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