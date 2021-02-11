Трамп может переехать в другой дом во Флориде

В случае, если бывшего президента США Дональда Трампа вынудят покинуть резиденцию в Мар-а-Лаго, то он переедет в один из своих домов во Флориде. Об этом в среду, 10 февраля, заявил его адвокат Джон Мэрион в интервью изданию Newsweek.

«Во время заседания городского совета (Палм-Бич — Ред.) 9 февраля я предупредил тех людей, которые выступают против проживания бывшего президента Трампа в Мар-а-Лаго, что при маловероятном случае, если они смогут запретить проживать ему там, он сможет выбрать проживание на Вудбридж-роуд, <...> где ему принадлежат несколько домов», — отметил юрист.

Издание отмечает, что в 1993 году Трамп подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб и согласно которому Трампу не запрещается проживать в Мар-а-Лаго, поскольку он формально является сотрудником клуба.

Мэрион подчеркнул, что город разрешает клубам и курортам предоставлять жилье для своих сотрудников, и резиденция в Мар-а-Лаго соответствует этому стандарту.

Кроме того, адвокат добавила, что если Трамп переедет в один из своих домов на Вудбридж-роуд, расположенный недалеко от клуба Мар-а-Лаго, бывшему главе государства потребуются контрольно-пропускные пункты, которые серьезно осложнить жизнь других домовладельцев в этом районе. Так каждый раз, когда они или другие их гости въезжают или выезжают из своих домов, они будут подвергаться проверкам со стороны секретных служб.

Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й — в США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет $160 млн (около 11,8 млрд рублей).

25 января, экс-глава Белого дома открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений.

В последний день пребывания на посту президента США, 20 января, Трамп вернулся в свое имение во Флориде Мар-а-Лаго.