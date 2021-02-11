Выпавшая из окна в Ленобласти женщина пробила лобовое стекло автомобиля

Женщина выпала из окна дома и пробила лобовое стекло автомобиля в городе Мурино Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации очевидцев, инцидент произошел вечером 10 февраля. Местные жители видели открытое окно на 13-м этаже, однако не исключено, что погибшая упала с другого этажа.

На видео места происшествия видно, что тело женщины проломило лобовое стекло, также была повреждена крыша машины.

Обстоятельства смерти выясняются.

4 февраля сообщалось, что 12-летняя жительница Рязани выпала из окна 16-го этажа и выжила, но получила множественные травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей девочки перелом ребер, черепно-мозговую травму, тупую травму живота и травматический шок.