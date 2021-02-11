Выпавшая из окна в Ленобласти женщина пробила лобовое стекло автомобиля
Женщина выпала из окна дома и пробила лобовое стекло автомобиля в городе Мурино Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации очевидцев, инцидент произошел вечером 10 февраля. Местные жители видели открытое окно на 13-м этаже, однако не исключено, что погибшая упала с другого этажа.
На видео места происшествия видно, что тело женщины проломило лобовое стекло, также была повреждена крыша машины.
Обстоятельства смерти выясняются.
4 февраля сообщалось, что 12-летняя жительница Рязани выпала из окна 16-го этажа и выжила, но получила множественные травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей девочки перелом ребер, черепно-мозговую травму, тупую травму живота и травматический шок.