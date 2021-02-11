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В Миассе женщину лишили водительских прав за «наезд» на собаку

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В Миассе в Челябинской области женщину лишили водительских прав, зато, что она оставила место ДТП, совершив наезд на собаку породы хаски. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил РЕН ТВ.

Однако Елена, которая за более 20-летний опыт вождения ни разу не попала ни в одно ДТП, считает, что нее составили ложный протокол. Свою версию событий она рассказала телеканалу.

По словам женщины, собака, которая была на свободном выгуле, появилась перед ее автомобилем неожиданно. При этом автоледи пыталась подойти к ней и оказать помощь, но она не потребовалась. Она оставила свой номер телефона для хозяина соседям и уехала.

Через два дня владелец пса «выставил счет» за услуги ветклиники и бензин — 2500 рублей. Елена согласилась оплатить половину суммы и попросила предоставить документы.

«Собственно, обложил, обругал. Сказал, что раз не хочешь платить — я буду вызывать ГИБДД», — пояснила женщина.

После разговора автоинспекторы уже через 20 минут были на «месте ДТП». Это удивило Елену, и она поспешила к дому. При этом ей опять позвонил хозяин собаки с требованием заплатить ему деньги. Она рассказала, что когда приехала, то увидела, что мужчина и сотрудники «общаются слишком дружелюбно». Протокол в итоге не составили и сказали: «Вас вызовут в ГИБДД».

По утверждению Елены, начальник управления оказался соседом владельца животного. Попытки доказать, что она не скрывалась с места аварии, искала хозяина хаски и заявляла о готовности оказать ему помощь — не увенчались успехом. Суд лишил ее водительских прав на один год.

У мужчины своя правда. По его словам, женщина сначала два дня отказывалась платить ему деньги и «уехала с места ДТП». А собаке потребовалось лечение. Также он отрицает, что у него есть друзья в ГИБДД.

В сентябре 2019 года в Томске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка после того, как он ударил кулаком по машине водителя, сбившего его насмерть его щенка. По словам молодого человека, он взял с собой в гараж трехмесячную лайку, животное бегало без поводка и попало под внедорожник. Водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тыс. рублей. По словам автомобилиста, подросток якобы угрожал ему, просил денег за собаку и повредил капот.

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