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Посольство РФ призвало США прекратить «бряцать оружием» в Черном море

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Россия призывает Соединенные Штаты «прекратить безрассудное бряцание оружием» в связи с маневрами американских кораблей в Черном море. Об этом сообщило российское посольство в США в своем Twitter в среду, 10 февраля.

Российские дипломаты также призвали США заняться своими делами в американских территориальных водах. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

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Ранее в этот же день сообщалось, что эсминцы военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО. Уточняется, что совместные учения партнеров по Североатлантическому альянсу длились 17 дней.

2 февраля вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море. Он отметил, что существуют методы, которые должны предотвратить угрозу со стороны иностранного флота. В частности, речь идет о радиоэлектронной борьбе.

Днем ранее были опубликованы кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук». Позже фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля условного противника.

Эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января, пишет «Газета.ру». Через пять дней после этого стало известно, что в Черное море также направляется ракетный эсминец «Портер».

Военные корабли приняли участие в учениях для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

Кроме того, 1 февраля стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.

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