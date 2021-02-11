МИД Украины передал Грузии ноту в связи с задержанием яхтсменов

Министерство иностранных дел Украины передало временному поверенному в делах Грузии в Киеве Давиду Бочоришвили ноту протеста в связи с задержанием украинских яхтсменов Владимира Дьяченко и Юрия Хомича. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду, 10 февраля.

Согласно сообщению, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Грузию обеспечить быстрое и беспристрастное расследование задержания в Грузии яхты с украинскими гражданами. Также была высказана просьба изменить меру пресечения задержанным и освободить их.

Яхта с украинцами Дьяченко и Хомичем была задержана в Грузии в конце ноября 2020 года. Отмечается, что судно двигалось вдоль берега Грузии и направлялось в Турцию. Яхтсмены были задержаны по обвинению в незаконном пересечении границы и помещены в СИЗО. В данный момент они также находятся под стражей.