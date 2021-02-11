Британцев рассмешила тренировка Бориса Джонсона в парке

Жители Великобритании обсуждают тренировку премьер-министра страны Бориса Джонсона на свежем воздухе. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Папарацци сняли, как глава правительства отправился в один из парков Лондона для того, чтобы размяться.

Пользователей соцсетей смущает наряд премьера: ярко-красная шапка, а также шорты, которые он надел несмотря на то, что в городе холодно и повсюду лежит снег.

В конце января стало известно, что британский актер Кеннет Брана сыграет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в новом сериале «Королевский остров» о пандемии коронавируса.