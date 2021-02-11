Храм в Борисоглебском монастыре Торжка отреставрируют к октябрю

В Борисоглебском мужском монастыре в Торжке (Тверская область) продолжаются реставрационные работы. Это одна из трех первых обителей, созданных на русской земле. В монастыре уже восстановлены настоятельный и братский корпуса.

В настоящее время идет реставрация внутри храма и работы на надвратной колокольне с церковью Спаса над святыми вратами. Этот монастырь основал преподобный Ефрем Новоторжский. 10 февраля отмечается День памяти святого, пишут Тверские ведомости.

Все работы в храме планируется завершить к октябрю этого года. «Нам осталось провести работы на фасадах и интерьерах, белокаменные работы в местах утраты и положить брусчатку», – рассказал прораб генерального подрядчика Дмитрий Копылов.

Напомним, в Санкт-Петербурге на финальной стадии находится основной этап реставрации храма Спас на Крови. Все работы планируется завершить к концу этого года. Частично строительные леса с центрального шатра убрали в конце 2020 года. Их разобрали с отметки 81 м до отметки 46 м. Работы приостановлены до более благоприятной для этого погоды. Позже начнется восстановление кирпичной кладки основания шатра, металлических трапов и кровли.