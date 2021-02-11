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Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Подмосковье

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В Московской области обнаружили тело младенца на полигоне по переработке мусора. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил РЕН ТВ.

Тело ребенка нашли на полигоне «Сахарово», расположенном недалеко от Сергиева Посада. В правоохранительные органы обратился сотрудник полигона, который обнаружил мертвого младенца во время переработки отходов.

В связи с обнаружением тела ребенка региональная прокуратура начала проверку, пишет агентство городских новостей «Москва». В региональном СК уточнили, что умершему мальчику было около трех месяцев.

Следователи провели осмотр территории и опросили рабочих, также были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Проводится доследственная проверка.

Устанавливаются причины и условия произошедшего, отмечает телеканал «360». Ход проверочных мероприятий находится на контроле прокуратуры области, пишет НСН.

В декабре 2020 года сообщалось, что в Чите нашли тело младенца в мусорном баке. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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