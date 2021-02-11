Брюса Спрингстина арестовали за вождение в пьяном виде

Известного американского певца Брюса Спрингстина арестовали за езду в нетрезвом виде. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Арест произошел еще 14 ноября в рекреационной зоне национального значения в штате Нью-Джерси.

Помимо пьяного и неосторожного вождении артиста обвиняют и в употреблении алкоголя в запрещенном месте. Отмечается, что 71-летний исполнитель сотрудничал со следствием во время ареста.

Спрингстин предстанет перед судом в течении ближайших недель.

Брюс Спрингстин является одним из самых популярных музыкантов в США. Лидер группы E Street Band известен благодаря своим рок-песням с поэтичными текстами, основной темой которых является его родина, Нью-Джерси. Является двадцатикратным лауреатом премии «Грэмми», обладателем премии «Оскар», двух «Золотых глобусов» и специальной премии «Тони».