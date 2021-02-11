Путин назначил нового посла в Эквадоре

Президент России Владимир Путин в среду, 10 февраля, назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Эквадоре, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Эквадор», — говорится в документе.

Другим указом президент освободил Андрея Векленко от обязанностей посла России в этой южноамериканской стране.

15 января Путин назначил экс-руководителя Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом Российской Федерации в Болгарии.