Сильный паводок возможен в Рязани из-за снежной зимы

Власти Рязани подготовятся возможному сильному разливу реки Оки. Такое заявление на встрече с врио начальника ГУ МЧС по региону Александром Савуковым сделала мэр Елена Сорокина.

Из-за снежной зимы Ока может сильно разлиться. В прошлые годы уже были серьёзные паводки в период таяния снега, передает РИА «7 новостей». По словам главы города, есть районы, которые могут попасть в зону подтопления. «Город должен быть готов к такой ситуации», — сказала Сорокина.

Напомним, противопаводковая комиссия для контроля за работой дорожников в период весеннего половодья создана в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить контроль за состоянием систем водоотвода и дорожной сети. При необходимости работы по их очистке и ремонту должны быть проведены оперативно.