Медики в Чехии изучат связь смерти пациента с прививкой от COVID-19

Чешский Государственный институт по контролю лекарств в среду, 10 февраля, получил информацию о смерти пожилого человека, которая возможно связана со сделанной ему 9 февраля прививкой от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор института Ирена Сторова.

«Данный мужчина находился в тяжелой стадии иной болезни. Наши эксперты рассмотрят возможную связь его смерти с полученной прививкой от COVID-19», — приводит ее слова «РИА Новости».

Однако Сторова не назвала тип вакцины, возраст скончавшегося, а также, когда он умер.

По данным минздрава республики, в начале января при вакцинации использовался лишь препарат фирм Pfizer/BioNTech. На первом этапе прививки делаются людям в возрасте свыше 80 лет, а также медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом.

Как уточнила специалист, возглавляемый ею институт с начала вакцинации в Чехии, то есть с 27 декабря 2020 года, получил около 530 сообщений о возможных нежелательных последствиях действия вакцин. Она отметила, что данный показатель соответствует ожиданиям медиков.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях зарегистрированы летальные исходы. Смертельные случаи зафиксированы у людей в возрасте от 85 до 92 лет, «которые имели патологии до вакцинации», такие как сердечно-сосудистые заболевания и болезни дыхательных путей. При этом в Swissmedic отмечают, что в настоящее время ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти послужила вакцинация.

Вакцинация в Швейцарии стартовала 23 декабря прошлого года. Разрешено применение двух вакцин —Pfizer/BioNTech и Moderna.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

На следующий день, 15 января, сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.