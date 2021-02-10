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В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2», в среду, 10 февраля.

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По его словам, следует согласиться с немецким дипломатом, что российский проект является большим благом для Европы. При этом Ананских добавил, что все это понимают, просто «одни об этом говорят, а другие не говорят», пишет RT.

Также парламентарий указал на то, что строительство газопровода оказывает положительное влияние на бизнес-сектор в Европе. Депутат выразил мнение, что Маас в сложившейся ситуации вокруг «Северного потка — 2» думает о своем народе, в частности о благе предпринимателей, в отличие от чиновников других государств.

Ранее 10 февраля глава МИД Германии Хайко Маас в бундестаге во время актуального часа, посвященного отношениям с Москвой, заявил, что отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» может повлечь за собой нежелательные для Европы «геостратегические последствия».

Накануне глава германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что отказ Германии в продолжении строительства «Северного потока – 2» привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с России «невозможно измерить вообще».

В немецком журнале Der Spiegel 8 февраля опубликована статья, в которой сказано, что остановка строительства «Северного потока – 2» приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Цель проекта — обеспечение прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против трубопровода выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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