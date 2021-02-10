Возбуждено дело о коррупции на железной дороге в Орловской области

Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ по факту получения взятки начальником Орловско-Курского центра организации работы железнодорожных станций — филиала ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, получил от директора по оперативной работе компании, специализирующейся на перевозках на подвижном составе, 50 тыс. рублей за беспрепятственный прием к перевозке на территории Орловско-Курского региона железнодорожных вагонов, ускорение процесса их подачи под погрузку и общее покровительство по службе. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.