Фельдшерско-акушерский пункт села Омары открыли в Татарстане

В селе Омары Мамадышского района Татарстана состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новое медицинское учреждение полностью оснащено необходимым оборудованием и позволяет проводить диспансеризацию, медицинские осмотры, процедуры. Его смогут посещать более 300 жителей Омарского поселения, передает ИА «Татар-информ». Старожилы поселения рассказали, что когда-то здесь работала настоящая больница со стационаром на 35 коек, поэтому в Омарах живет большое количество медицинских работников.

Ранее шесть больниц Татарстана получили 17 новых проходимых и маневренных автомобилей. Средства на их закупку выделили из федерального бюджета. Больницам передали 12 машин Ford Tranzit, три «ГАЗа» и два «УАЗа». Технику распределили между станциями скорой медпомощи в Казани и Набережных Челнах, а также центральными районными больницами Балтасинского, Камско-Устьинского, Пестречинского и Менделеевского районов.