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Депутат ГД в ответ на запрет вакцин РФ от COVID назвал Украину закомплексованной

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в ответ на запрет регистрации на Украине российских вакцин от коронавирусной инфекции назвал Украину «закомплексованной страной», которая перед лицом России боится показать свою слабость в чем-либо.

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По его словам, такая ситуация на Украине происходит не первый раз. Затулин заявил, что на сегодняшний день страна пропитана национализмом, который принимается за патриотизм, ксенофобией и комплексами. При этом украинские власти очень боятся показать слабость перед лицом России, пишет «РИА Новости».

Ранее 10 февраля власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от коронавирусной инфекции.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V», так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

Тем не менее представитель Кремля указал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.

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