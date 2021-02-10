Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа
Мир
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Мир
Глава ФРС США заявил о долгих годах восстановления рынка труда в стране
Мир
Власти Германии продлили карантин до 7 марта
Мир
Оппозиционная партия Латвии оспорит решение о блокировке русскоязычных каналов
Экономика
Белоусов заявил о возможности принятия нового закона о банкротстве
Армия
Подводные ядерные роботы «Посейдон» испытают с борта АПЛ «Белгород»
Мир
Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
Общество
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Глава МИД Германии призвал не отказываться от «Северного потока — 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал задуматься о «геостратегических последствиях» отказа от реализации проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». С таким заявлением он выступил в среду, 10 февраля в Бундестаге.

Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск «Северного потока – 2»
В «Газпроме» допустили, что проект может быть приостановлен из-за политического давления

Он отметил, что страны, прежде всего США, которые требуют от Германии остановить строительство газопровода, в это же время увеличивают поставки тяжелой нефти из России, передает ТАСС.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос «Северный поток – 2», должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — подчеркнул министр.

Он предостерег от экономической изоляции России, поскольку, по его мнению, это ведет к ее большему сближению с Китаем.

«Они создают тем самым самый большой экономический и военный союз из имеющихся. Я не думаю, что Запад должен придерживаться такой стратегии в этом конфликте. В этой связи я против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией. Я ни в грош не ставлю стратегию сожженных мостов, она не только ошибочна, но и опасна», — подчеркнул Маас.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021