Глава МИД Германии призвал не отказываться от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал задуматься о «геостратегических последствиях» отказа от реализации проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». С таким заявлением он выступил в среду, 10 февраля в Бундестаге.

Он отметил, что страны, прежде всего США, которые требуют от Германии остановить строительство газопровода, в это же время увеличивают поставки тяжелой нефти из России, передает ТАСС.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос «Северный поток – 2», должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — подчеркнул министр.

Он предостерег от экономической изоляции России, поскольку, по его мнению, это ведет к ее большему сближению с Китаем.

«Они создают тем самым самый большой экономический и военный союз из имеющихся. Я не думаю, что Запад должен придерживаться такой стратегии в этом конфликте. В этой связи я против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией. Я ни в грош не ставлю стратегию сожженных мостов, она не только ошибочна, но и опасна», — подчеркнул Маас.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.