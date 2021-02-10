В Испании пациент с COVID-19 поджег больницу

В испанском городе Кардисе пациент с коронавирусной инфекцией поджег больницу. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает газета Diario de Cadiz.

Пожар произошел на шестом этаже и охватил как минимум две палаты из 20. Больных пятого, шестого и седьмого этажей успели эвакуировать и перевести в другие зоны больницы.

По информации источника в руководстве медицинского учреждения, причиной возгорания стал один из пациентов, который по неизвестной причине умышленно поджег матрас. Он задержан.

Прибывшие на место происшествия пожарные поднялись на шестой этаж по аварийной лестнице, и огонь был «взят под контроль».

4 февраля на Украине в одном из корпусов областной инфекционной больницы в Запорожье произошел пожар. В результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали, семь человек были эвакуированы.