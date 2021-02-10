На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19

Власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля опубликовано в среду, 10 февраля, на сайте правительства.

«Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается», — говорится в тексте документа.

Государством-агрессором на Украине была признана Российская Федерация.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V», так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики», и эксперименты на них ставить нельзя.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

Тем не менее представитель Кремля указал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.