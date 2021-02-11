Доходы банков от брокерских услуг в 2020 году выросли в разы

Крупнейшие банки за год нарастили доходы от брокерской деятельности в 1,5–3 раза, следует из бухгалтерской отчетности топ-10 кредитных организаций, которую проанализировали «Известия».

Так, в 2020 году в ВТБ в этом направлении бизнеса заработали 8,9 млрд рублей, что на 166% больше, чем в 2019-м. В Сбербанке доходы от брокерских услуг выросли на 74%, составив 5 млрд рублей. В Альфа-банке выручка увеличилась до 2,9 млрд рублей (+185%), в Газпромбанке — до 319,8 млн (+90%), в Росбанке — до 32,6 млн (+144%), а в Совкомбанке — до 22,5 млн (+12%). В 2020 году аналогичные поступления в РСХБ выросли на 212%, позволив ему получить доход в 16,1 млн рублей. МКБ, запустивший брокерский бизнес лишь в конце 2020-го, выручил 7,3 млн.

В то же время, согласно отчетности Райффайзенбанка и «Открытия», их доходы от брокерского бизнеса за год упали на 3,5% и 43,4% соответственно.

Интерес к вложениям в ценные бумаги у населения увеличивается на фоне снижения ставок по депозитам, а также роста финансовой грамотности и диджитализации брокерского бизнеса, отметили в «Сбере». В дальнейшем борьба игроков рынка сместится с привлечения клиента на его удержание, а в выигрыше будут обеспечившие понятный и качественный сервис для инвесторов, считают в Газпромбанке.

В 2020-м объем вложений физлиц в акции на Московской бирже составил 301 млрд рублей, в облигации — 617 млрд, следует из ее данных. При этом активность частных инвесторов за год выросла в 3,6 раза: в декабре прошлого года сделки совершали 1,4 млн человек против 392 тыс. в аналогичном периоде 2019-го.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Хорошая инвестиция: доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5–3 раза