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В Подмосковье водителей попросили отказаться от поездок из-за снегопада

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Водителей в Московской области попросили отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный до конца недели из-за снегопада. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, снегопад может привести к затруднениям на дорогах, поэтому до конца недели подмосковным автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт. Он отметил, что дорожные службы переведены в режим усиленной работы, чтобы обеспечить комфортное движение на областных дорогах, сообщает телеканал «360». Сейчас на основных трассах региона специалисты проводят превентивную обработку для предотвращения скользкости.

В региональном Минтрансе попросили пешеходов носить световозвращатели, быть внимательными на железнодорожных путях, не переходить дорогу вне зон пешеходных переходов, а на переходах убеждаться, что горит разрешающий сигнал светофора и нет приближающихся машин, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам метеорологов, с 11 по 14 февраля в Московской области ожидается самый сильный снегопад за последние несколько лет. Выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 см. Ветер с метелью будет достигать до 20 м/с. На дорогах возможен гололед и сильные заносы.

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