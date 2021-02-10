Оппозиционная партия Латвии оспорит решение о блокировке русскоязычных каналов

Фракция оппозиционной латвийской социал-демократической партии «Согласие» в Сейме республики, намерена оспорить решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) о блокировке на территории страны 16 российских телеканалов. Об этом партия пишет в среду, 10 февраля, на своем официальном сайте.

С этими целями представители политической силы 17 февраля планируют встретиться с руководством НСЭСМИ, чтобы получить полную информацию о создавшейся ситуации и правовых возможностях возобновить вещание запрещенных телеканалов в Латвии в ближайшее время.

«Нынешняя пандемия вынуждает жителей Латвии все больше времени проводить дома. Однако НСЭСМИ в один день отнимает у сотен тысяч зрителей множество любимых телеканалов. Кабельные операторы вынуждены в срочном порядке отключать каналы, и им не будет легко найти замену. Это все повышает уровень психологического дискомфорта и депрессии, охвативших общество, это провоцирует у людей эмоциональный стресс», — сообщают представители политической силы.

В «Согласии» указали на то, что руководство НСЭСМИ не посчитало нужным предоставить юридическое обоснование своего шага широкой аудитории, в частности, представителям национальных меньшинств.

«Даже если отключение каналов вызвано проблемами с авторскими правами или иными нарушениями, применяемые административные меры выглядят произволом. Мы, депутаты Сейма от «Согласия», призываем должностных лиц НСЭСМИ оценить последствия своей деятельности еще и в контексте общей ситуации в нашей стране. Мы надеемся, что ответственные лица подключатся к диалогу с обществом», — добавили в партии.

Ранее в этот же день Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в прибалтийских странах.

Ранее в феврале национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.