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Белоусов заявил о возможности принятия нового закона о банкротстве

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Новый закон о банкротстве может быть принят Госдумой уже весной. Об этом в среду, 10 февраля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов журналистам по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. Во всяком случае таково решение, поручение президента Российской Федерации. Дальше будем воплощать его в жизнь», — цитирует первого вице-премьера ТАСС.

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Белоусов также отметил, что законодательство о банкротстве, начиная с 2000-ных годов, системно не менялось. Для изменения сложившейся ситуации предложен целый комплекс мер, которые были сформированы по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в 2019 году.

«Это было судьбоносное совещание, и судьбоносный перечень. По сути дела — это техническое задание большого закона. И с тех пор закон этот долго разрабатывался. В его разработке участвовало большое количество организаций, заинтересованных организаций. В том числе объединение товаропроизводителей, банковского сообщества, и так далее. Всего, сейчас могу сказать, поправок в закон, — это порядка пятисот страниц. Конечно, очень много интересов он затрагивает», — подчеркнул государственный деятель.

Белоусов отметил, что законопроект о банкротстве существенно повышает роль саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих.

Ранее, 3 февраля, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о том, что крупный бизнес не поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц.

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