Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства ПВО в среду, 9 февраля, отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии с территории Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — заявил он.

Контр-адмирал добавил, что пострадавших и материального ущерба нет. Российская база функционирует в обычном режиме.

Ранее, 23 января, Сытник сообщил, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. По его словам, в провинции Алеппо было совершено шесть обстрелов, в провинции Идлиб — семь, в провинции Латакия — два, в провинции Хама — три обстрела.